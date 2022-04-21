Незаменимый витамин D

Этот витамин был открыт больше 80 лет назад, а немецкий биохимик Адольф Виндаус за изучение свойств и строения витамина D получил Нобелевскую премию.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Уже тогда было ясно, что это вещество играет огромную роль в жизни человека, но последние открытия говорят о том, что витамин D — это, если хотите, краеугольный камень нашего здоровья.

Видео дня

И ДЛЯ СЕРДЦА, И ДЛЯ КОСТЕЙ, И ДЛЯ УМА

Мы знаем, что он нужен прежде всего для поддержания крепости костной системы. Давно известно, что именно дефицит витамина D у пожилых людей зачастую становится причиной остеопороза и приводит к ослаблению и размягчению костей, делая их более подверженными переломам.

Но, оказывается, это чудо-средство отвечает за множество других процессов. По утверждению специалистов, это даже не совсем витамин, а стероидный гормон, для синтеза которого нужны белок и холестерин. Он регулирует рост клеток, нейромышечную и иммунную функции, снижает воспаление... И это далеко не все.

Результаты последних исследований позволяют достоверно утверждать, что нехватка витамина D в крови резко повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Доказано, что дефицит этого витамина вызывает нарушения памяти и мышления в пожилом возрасте. Ведь с годами, увы, способность почек превращать витамин D в его биологически активную форму снижается. А последние исследования продемонстрировали, что витамин D играет важную роль и в выработке инсулина.

Врачи также напрямую связывают с витамином D профилактику более чем 30 видов онкологических заболеваний, при которых, как сегодня стало очевидным, наблюдается стойкий дефицит этого вещества. Особенно у пациентов с лишним весом. И поскольку на выработку витамина оказывает влияние солнечный свет, ученые всерьез пересмотрели роль солнца в развитии онкозаболеваний. Для адекватного поступления витамина D, по мнению экспертов, человек должен проводить на солнце два часа ежедневно.

НАШИ НОРМАТИВЫ

Дефицит витамина D наблюдается у жителей многих стран, особенно северных. По мнению наших ученых, в России особенно остро не хватает этого витамина в период с октября по май. Скажем, в Москве и Санкт-Петербурге для выработки витамина D солнышка хватает только в летние месяцы. Да что там говорить: по статистике, в витамине D сегодня остро нуждается каждая пятая российская женщина и двое из пяти людей в возрасте 49-83 лет.

По поводу необходимой дозировки, правда, мнения врачей расходятся. Так, Всемирная организация здравоохранения настаивает на суточной дозе, равной 800,0-2000,0 МЕ (международных единиц). А вот в нашей стране уже больше 30 лет действует другой норматив - не больше 400 МЕ. Впрочем, как уверяют медики, опасность передозировки почти нереальна: токсический эффект может наступить лишь после приема гигантской дозы 50 000 МЕ, но столько съесть человек просто не в состоянии.

СНАЧАЛА – ДИАГНОЗ

Однако для начала все-таки не мешает пройти диагностику, благо уже есть тесты, позволяющие определять уровень этого витамина в крови: в лабораториях появились реактивы, определяющие статус организма по витамину D. Сегодня наиболее точным методом считается иммунохемилюминесцентный. По последним данным, уровень витамина D в крови от 0 до 20 нмоль/л считается дефицитом, 32-50 нмоль/л - недостатком. Некоторые ученые уверены, что витамина D у человека должно быть минимум 75 нмоль/л.

Как же повысить уровень полезного вещества в организме? Конечно, вы можете пересмотреть режим питания и чаще бывать на солнце. Это очень полезно для кожи и волос. Но в осенне-зимний период этого недостаточно. Спасут ситуацию пищевые добавки.

Однако имейте в виду: при чрезмерном увлечении препараты принесут не только пользу, но и вред. Передозировка вызовет массу неприятных последствий и негативно скажется на здоровье. Предпочтительнее начать употребление витаминно-минеральных комплексов, объединяющих в себе D3 и кальций.

Прием комплексных препаратов полезен не только для костей, но и для лица. Правильно подобранная комбинация витаминов и микроэлементов устранит сухость и шелушение, уменьшит выраженность морщин, сделает кожу молодой и свежей.

Как принимать холекальциферол при климаксе? Взрослым женщинам требуется ежедневное поступление витамина в объеме 400-600 МЕ. Некоторое количество вы получите с пищей и во время прогулок, а остальное следует восполнить применением D3-содержащих добавок.

Курс профилактического приема не должен превышать 30 дней. После этого сделайте месячный перерыв и возобновите употребление.

ВИТАМИН D ДЛЯ ВОЛОС

Как мы уже знаем, это вещество отвечает за усвоение и обмен кальция. Его дефицит в организме вызывает сухость и ломкость волос, замедляет их рост. Достаточное же количество вещества стимулирует созревание фолликулов, защищает корни от истощения, делает локоны гладкими и блестящими. Более того, витамин улучшает состояние кожи головы, избавляет от перхоти и раздражения, нормализует салоотделение.

Если внешний вид волос ухудшился и вы связываете это с авитаминозом, то можно не только употреблять вещество внутрь, но и наносить наружно, добавляя в маски или бальзамы. При выпадении волос поможет питательная смесь из яиц, настойки жгучего перца, касторового масла и ампулы масляного кальциферола.