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1 час назад

Стоматолог объяснил, как поцелуи влияют на здоровье зубов

Мир24

Во время поцелуя увеличивается выработка слюны, которая очищает рот от вредных кислот и бактерий, рассказал изданию The Sun стоматолог-ортодонт Халед Касем.

Стоматолог объяснил, как поцелуи влияют на здоровье зубов
Фото: Мир24Мир24

«Слюна нейтрализует кислоты, которые остаются на зубах, что помогает снизить риск развития кариеса. Она также может смыть бактерии с зубов, чтобы уменьшить стойкий зубной налет»,

– заявил он.

Касем подчеркнул, что поцелуи помогут сохранить приятное дыхание и здоровые зубы, снизить уровень стресса, а также тренировать лицевые мышцы.

«Единственное негативное влияние от поцелуев – это когда люди больны, имеют герпес, или плохо соблюдают гигиену полости рта»,

– предупредил специалист.

Врач отметил, что несмотря на пользу от поцелуев, не следует забывать о гигиене – регулярно пользоваться зубными щеткой и нитью.

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