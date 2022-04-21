Стоматолог объяснил, как поцелуи влияют на здоровье зубов

Во время поцелуя увеличивается выработка слюны, которая очищает рот от вредных кислот и бактерий, рассказал изданию The Sun стоматолог-ортодонт Халед Касем.
«Слюна нейтрализует кислоты, которые остаются на зубах, что помогает снизить риск развития кариеса. Она также может смыть бактерии с зубов, чтобы уменьшить стойкий зубной налет»,
– заявил он.
Касем подчеркнул, что поцелуи помогут сохранить приятное дыхание и здоровые зубы, снизить уровень стресса, а также тренировать лицевые мышцы.
«Единственное негативное влияние от поцелуев – это когда люди больны, имеют герпес, или плохо соблюдают гигиену полости рта»,
– предупредил специалист.
Врач отметил, что несмотря на пользу от поцелуев, не следует забывать о гигиене – регулярно пользоваться зубными щеткой и нитью.