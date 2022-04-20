Терапевт назвала продукты, которые позитивно влияют на тех, кто любит спорт

Врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала, какие продукты оказывают положительное влияние на организм спортсменов.
По ее словам, употребление бананов или других сладких фруктов полезно для людей, занимающихся тренировками.
"Считается, что после интенсивной тренировки наступает так называемое углеводное окно. В это время человек может есть любые продукты без вреда для фигуры. Употребление углеводных продуктов действительно оказывает положительное влияние на состояние человека, однако есть можно лишь определенные продукты", — отметила Игнатикова.
Врач советует не налегать сразу на сладкое и жирное, так как богатые углеводами продукты полезны в умеренных количествах. Лучше всего после тренировки есть бананы и другие сладкие фрукты, также полезным будет молоко, пишет ФАН.
18 апреля врач-терапевт Олег Абакумов назвал продукты, разрушающие иммунитет. По его словам, для нормализации уровня иммунитета в первую очередь нужно отказаться от сахара. Этот продукт не только влияет на развитие диабета, но также провоцирует воспалительные процессы в организме.