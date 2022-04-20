Терапевт назвала продукты, которые позитивно влияют на тех, кто любит спорт

"Считается, что после интенсивной тренировки наступает так называемое углеводное окно. В это время человек может есть любые продукты без вреда для фигуры. Употребление углеводных продуктов действительно оказывает положительное влияние на состояние человека, однако есть можно лишь определенные продукты", — отметила Игнатикова.