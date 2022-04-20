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4 часа назад

С каким расстройством сна не стоит садиться за руль

Ferra.ru

Заболевание, при котором во время сна на некоторое время останавливается дыхание, называется апноэ во сне. Как показывают результаты недавнего исследования команды специалистов из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США), оно может быть опасно при вождении автомобиля.

С каким расстройством сна не стоит садиться за руль
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Люди, страдающие апноэ во сне, просыпаются уже уставшими. Причём даже в том случае, если спали достаточное количество часов. Согласно новому исследованию, из-за хронической усталости, которая возникает у таких людей позже, они чаще попадают в аварии. К примеру, на каждые восемь дополнительных остановок дыхания в час вероятность совершения опасного для жизни действия во время вождения (превышение скорости, резкое торможение либо ускорение) увеличивается на 27 процентов. Все результаты были опубликованы в журнале Sleep.

Чаще всего апноэ во сне встречается у пожилых людей. Также известно, что у них больше шансов погибнуть в автокатастрофе или получить серьёзные травмы во время поездки на автомобиле.

Для проведения исследования команда ученых проанализировала данные из научных работ Исследовательского центра болезни Альцгеймера Чарльза Ф. и Джоанн Найт Вашингтонского университета (США). Всего специалисты изучили информацию о режиме сна и вождении машины 96 пожилых людей. Также они установили чип в личных автомобилях каждого из участников и следили на ними в течение года.

Выяснилось, что чем чаще сон водителей по ночам прерывался, тем чаще они совершали опасные действия на дороге (внезапное ускорение, резкое торможение, превышение скорости и пр.).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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