Врач перечислил правила для улучшения качества сна

Заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, как на протяжении дня оставаться бодрым и трудоспособным, легко засыпать вечером и просыпаться в хорошем настроении.
В беседе с Пятым каналом медик заявил, что главное — в течение суток быть максимально загруженным, чтобы, придя домой, чувствовать приятную усталость. В этом случае человека не будут мучить навязчивые мысли, которые мешают заснуть.
«За два-три часа до сна нужно закончить активную работу. Особенно, если она интеллектуальная. Если у вас есть возможность после работы сходить в тренажёрный зал — обязательно сделайте это. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки — и ваша нервная система отдохнёт, успокоится», — отметил эксперт.
Ещё специалист порекомендовал воздержаться от употребления кофеиносодержащих продуктов после обеда, а также придерживаться определённого графика сна.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.