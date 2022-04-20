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2 часа назад

Сомнолог Бузунов перечислил правила для улучшения качества сна

RT на русскомиещё 1

Заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, как на протяжении дня оставаться бодрым и трудоспособным, легко засыпать вечером и просыпаться в хорошем настроении.

Врач перечислил правила для улучшения качества сна
Фото: pxhere.compxhere.com

В беседе с Пятым каналом медик заявил, что главное — в течение суток быть максимально загруженным, чтобы, придя домой, чувствовать приятную усталость. В этом случае человека не будут мучить навязчивые мысли, которые мешают заснуть.

«За два-три часа до сна нужно закончить активную работу. Особенно, если она интеллектуальная. Если у вас есть возможность после работы сходить в тренажёрный зал — обязательно сделайте это. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки — и ваша нервная система отдохнёт, успокоится», — отметил эксперт.

Ещё специалист порекомендовал воздержаться от употребления кофеиносодержащих продуктов после обеда, а также придерживаться определённого графика сна.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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