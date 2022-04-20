Врач перечислил правила для улучшения качества сна

«За два-три часа до сна нужно закончить активную работу. Особенно, если она интеллектуальная. Если у вас есть возможность после работы сходить в тренажёрный зал — обязательно сделайте это. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки — и ваша нервная система отдохнёт, успокоится», — отметил эксперт.