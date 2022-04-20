Определено оптимальное количество часов для сна

Время, которое требуется человеку на сон, непосредственно зависит от возраста. Сколько часов нужно находиться в царстве Морфея? Об этом рассказала изданию Life.ru консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Например, новорожденный спит шестнадцать часов в сутки, однако со временем количество ночного сна сокращается. Ребенок от года компенсирует его дневным «тихим часом». Также у детей формируется нервная системы, на это уходит много сил.

«Взрослым тоже необходим отдых: хотя бы 20 минут тишины днем и 7–8 часов сна ночью (и ложиться не позже 12, а лучше, конечно, раньше). Во время сна у взрослых происходят не менее важные процессы»,

— сообщила Серебренникова.

Если имеются сложности с засыпанием, то нужно обратиться к специалисту.

Малышей необходимо показать педиатру, так как проблемы могут носить серьезный характер. Дошкольникам и подросткам необходимо обратиться к неврологу или детскому психологу, а взрослому следует идти к сомнологу.