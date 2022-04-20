Врач назвала пять признаков обезвоживания организма

Все знают о жизненной необходимости воды для организма – сегодня о соблюдении питьевого режима говорят особенно много. Эксперты называют разные нормы потребления воды, обращая внимания и на индивидуальные потребности, зависящие от образа жизни и общего состояния. Также они рекомендуют быть внимательными к себе и не пропускать сигналов, говорящих о нехватке жидкости.
Наталья Голушко, диетолог, к.м.н., назвала пять признаков, по которым можно заподозрить нехватку воды в организме.
Первым, безусловно, можно назвать жажду. Физиологическое ощущение, побуждающее к потреблению воды – главный индикатор потребности в жидкости.
Второй признак – оттенок мочи. Если моча имеет светло-жёлтый цвет – значит, человек выпивает достаточно жидкости, если оттенок более тёмный – дефицит имеет место быть.
Третий сигнал – замедление работы кишечника. Этот симптом также может указывать на то, что организм обезвожен.
В случае тяжёлого обезвоживания у человека может возникнуть тошнота и даже обморок. Поскольку мозг на 75% состоит из воды – её дефицит он чувствует остро.
Наконец, пятый признак – это внешние изменения. О недостаточном количестве воды может говорить повышенная сухость кожи, потеря её упругости, преждевременные признаки старения.
Врач предупреждает: особенно важно следить за питьевым режимом людям, находящимся в процессе коррекции веса. Дефицит воды в рационе в этот период может спровоцировать сгущение желчи и образование камней в желчном пузыре.