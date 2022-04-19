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3 часа назад

Ученые раскрыли секрет крепкого и здорового сна

Мир24

Занятие прогрессивной мышечной релаксацией поможет человеку улучшить сон и увеличить его пользу, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на американских ученых Калифорнийского и Пристонского университетов.

Ученые раскрыли секрет крепкого и здорового сна
Фото: МТРК «МИР» / Николай КостюшинМТРК «МИР» / Николай Костюшин

В исследовании принимали участие 50 человек, им предложили спать в дневное время. Одна группа перед сном слушала 10-минутную запись для занятий прогрессивной мышечной релаксацией, при этом напрягая и расслабляя большие группы мышц. Другая – на протяжении 10 минут слушала музыку Вольфганга Амадея Моцарта.

«По сути, прогрессивная релаксация перед сном поддержала некоторые восстановительные потребности, о которых обычно заботится сон. Занятия прогрессивной мышечной релаксацией могут сделать его более глубоким», – заявила ведущий специалист исследования Кэтрин Саймон.

По ее словам, благодаря действию этой техники во время сна лучше восстанавливаются другие функции – память и эмоциональное здоровье. Как подчеркнула Саймон, видео и аудио, в которых разъясняется о правилах использования прогрессивной мышечной релаксации, можно найти в интернете.

Отмечается, что прогрессивная мышечная релаксация основана на физиологическом факте – после сильного напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабляется. Поэтому для глубокой релаксации всех скелетных мышц, необходимо последовательно или одновременно сильно их напрягать.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что бурый рис улучшает настроение и сон. По ее словам, этот продукт богат клетчаткой и триптофаном.

ЗОЖ,Елена Соломатина,Вольфганг Моцарт,
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