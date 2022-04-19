Пассивное курение связали с риском ревматоидного артрита

Пассивное курение повышает риск развития ревматоидного артрита у детей и взрослых, установили ученые из Университета Париж-Сакле во Франции. Об этом пишет Medical Xpress.
Ученые проанализировали данные 79 806 женщин. У 698 из них выявили ревматоидный артрит.
53,6 % участниц подвергались пассивному курению во взрослом возрасте, 13,6% — в детстве. Все они имели повышенную вероятность развития этого хронического воспалительного заболевания.
Наибольшие риски были выявлены у людей, которые курят сами и подвергаются пассивному курению.
По словам ученых, пассивное курение в детстве или во взрослом увеличивает шансы заболеть ревматоидным артритом, причем в группе риска — некурящие женщины. Чтобы предотвратить заболевание, нужно максимально ограничить воздействие этого фактора, говорится в статье.