Советы от кардиолога, которые помогут сохранить здоровье

Забота о здоровье сердца в пожилом возрасте становится задачей номер один.

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О том, как сохранить орган в отличном состоянии и каких ошибок стоит избегать для его правильной работы, в беседе с «Народными Новостями» рассказал врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев. Конев отметил, что быстрые вставания с кровати утром могут быть вредны для пожилых людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Поскольку резкий подъем может привести к снижению давления.

Утренняя зарядка не вредна для людей, если она не сопровождается упражнениями большой интенсивности. А легкая разминка для того, чтобы немного размять мышцы и кровоток, не повредит,

— рассказал Конев.

По словам кардиолога, для сердца полезна умеренная физическая нагрузка. Он отметил, что для того, чтобы сердце работало правильно, нужно делать не менее 10 тысяч шагов в день в молодом возрасте, а в пожилом можно ограничиться восьмью тысячами шагов.

Тренирующая частота сердца в каждом возрасте своя, она постепенно снижается. Если в молодые годы — это 140-150 ударов в минуту, то уже в зрелые и пожилые годы — уже 120-130. Необходимо определять свою частоту сердца после нагрузки. Если давление снижается после физической нагрузки, значит нагрузка чрезмерная,

— объяснил Конев.