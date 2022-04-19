Специалист назвала противопоказания для донорства крови

Противопоказаниями для донорства крови могут стать татуировки, прием лекарств и наличие хронических заболевания, сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.
«Противопоказания, конечно же, существуют и они делятся на две категории. Противопоказания временные, которые имеют, ну такой, отложенный период для повторного прихода»,
– рассказала Эйхлер.
Она добавила, что к ним относятся незначительные изменения лабораторных показателей, проведения определенных видов лечения, прием лекарств и наличие свежих татуировок.
К второй категории относятся противопоказания, запрещающие человеку быть донором. К ним относятся многие тяжелые заболевания, в том числе онкологические и вирусные заболевания.