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1 час назад

Специалист назвала противопоказания для донорства крови

РИАМО

Противопоказаниями для донорства крови могут стать татуировки, прием лекарств и наличие хронических заболевания, сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.

Специалист назвала противопоказания для донорства крови
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Противопоказания, конечно же, существуют и они делятся на две категории. Противопоказания временные, которые имеют, ну такой, отложенный период для повторного прихода»,

– рассказала Эйхлер.

Она добавила, что к ним относятся незначительные изменения лабораторных показателей, проведения определенных видов лечения, прием лекарств и наличие свежих татуировок.

К второй категории относятся противопоказания, запрещающие человеку быть донором. К ним относятся многие тяжелые заболевания, в том числе онкологические и вирусные заболевания.

ЗОЖ,
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