Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

В Минздраве рассказали, можно ли пить кофе пожилым

Москва24

Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что кофе в пожилом возрасте можно употреблять даже при гипертонии.

В Минздраве рассказали, можно ли пить кофе пожилым
Фото: Москва24Москва24

"Можно несколько чашек кофе в день, никаких противопоказаний нет. Гипертония не является противопоказанием для приема кофе. Любую гипертонию можно очень эффективно лечить, назначая медикаментозную терапию. Для гипертонии гораздо важнее ограничить соль и контролировать вес. Ее надо ограничить до 5 граммов в день и даже можно меньше, а кофе не противопоказано"

Вместе с тем Ткачева призвала людей в возрасте воздержаться от сладких напитков и алкоголя. Последний, по ее словам, при чрезмерном употреблении приводит к изменению вегетативной нервной системы, повышению давления и высокой частоте сердечных сокращений.

"Избыток алкоголя может вредить ткани сердца и ткани печени, поэтому это не самый лучший напиток, тем более для пожилого человека. Особенно если у него уже есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистые заболевания", – отмечает гериатр.

"В любом возрасте, не только в пожилом, напитки, которые содержат легкоусвояемые углеводы, простые углеводы, лимонады, сладкую воду употреблять нужно с осторожностью. Все это не полезно, потому что риск сахарного диабета возрастает"

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова порекомендовала пожилым гражданам ограничить употребление мясных бульонов. Это связано с тем, что активность пищеварительных ферментов у людей в возрасте снижается. Кроме того, к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний может привести и злоупотребление жирным мясом.

ЗОЖ,Наталья Денисова,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители