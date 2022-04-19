Перечислены последствия передозировки валерьянки

Врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (Ганновер, Германия), член-корреспондент и Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий Михаил Кутушов перечислил последствия передозировки настойки корневища валерианы или таблеток из этого растения. Об опасностях валерьянки он рассказал изданию «Доктор Питер».

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Основное действующее вещество у валерьянки — корневища валерианы лекарственной, напоминает Кутушов. По его словам, пациенту могут посоветовать купить таблетки или настойку, если у него стабильно высокий уровень переживаний, или он долго находится в стрессовой ситуации.

Врач отметил, что ни в коем случае нельзя пить валерьянку беременным, кормящим грудью, гипертоникам, людям с хроническим энтероколитом — одновременном воспалении тонкой и толстой кишки. С осторожностью стоит ее принимать тем, кто перенес инсульт и инфаркт. Спазмолитическое и желчегонное действия валерианы, объясняет токсиколог, опасны для людей, у которых есть камни в почках и хронические заболевания ЖКТ.

Передозировка, рассказывает Кутушов, возникает при приеме более 20 граммов валерьяны за один раз, а также при длительном употреблении большого количества лекарства. «В этом случае у человека появляется боль в желудке, он может ощущать стеснение в груди, жаловаться на головокружение, дрожание рук, возможно, у него будут расширены зрачки», — предупреждает токсиколог.

Побочными эффектами приема валерианы могут быть, продолжает доктор, сильная мышечная слабость, сонливость, снижение работоспособности, заторможенность, при длительном применении — запор и снижение психомоторных реакций, возможно развитие аллергических реакций.

Наконец, утверждает врач, эффект валерианы начинает проявляться полноценно при систематическом применении на протяжении двух-четырех недель.

«Он раскрывается постепенно, поэтому не рекомендуется использовать валериану при экстренной необходимости — снять высокую возбудимость, справиться с бессонницей, быстро успокоиться»,