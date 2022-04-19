Какая диета снижает вероятность развития рака

Недавние исследования показывают, что у одного варианта питания есть дополнительное преимущество. Он помогает защитить организм от возникновения рака лёгких. Подробнее - в материале.

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Средиземноморская диета может дать много преимуществ организму. Согласно новым данным, в список этих преимуществ входит и защита от рака лёгких.

Недавнее исследование продемонстрировало, что люди, которые придерживаются средиземноморского варианта питания, реже болеют раком лёгких. Опубликованы все полученные результаты были в издании Frontiers in Nutrition.

В ходе нового исследования учёные провели анализ девяти более ранних исследований. В рамках этих исследований изучалось состояние здоровья людей, которые соблюдали средиземноморскую диету. Выяснилось, что чем активнее участники придерживались принципов такого варианта питания, тем ниже была их вероятность заболеть чем-либо.

Другое исследование доказало, что средиземноморская диета способна защитить от некоторых видов рака. Так, люди, которые питались подобным образом, реже сталкивались с онкологическими заболеваниями.

В целом средиземноморская диета включает в себя такие продукты, как овощи, фрукты, оливковое масло, цельнозерновые, бобовые, орехи, семена, рыба и морепродукты. Все они отличаются высоким содержанием питательных веществ.