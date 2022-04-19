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12 минут назад

Десять причин заниматься спортом

Prim.News

Под понятием «спорт» некоторые понимают всего лишь физическую нагрузку. Однако, это далеко не так. Помимо сжигания калорий, занятия спортом помогают найти дорогу к самому себе и узнать много нового. Вот 10 неожиданных открытий, которые ожидают человека, решившего заняться спортом.

Десять причин заниматься спортом
Фото: unsplash.comunsplash.com

В наши дни здоровый образ жизни и физкультура в моде у людей всех возрастов. Вариантов, каким именно видом спорта заняться, сегодня масса. В этом разнообразии разберется даже ребенок, кстати о спорте для детей читайте на rebenokvsporte.ru. Серьезное отношение к занятиям – это не только прямой путь к подтянутой фигуре, здоровью и высокой самооценке, но и отличный способ изменить свою жизнь в лучшую сторону. Каким образом? Давайте узнаем.

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Укрепление личности

Спорт демонстрирует нам, что невыполнимых задач не бывает. Мы сможем, пусть и не сразу, справиться с любой проблемой и добиться результатов, которые еще вчера считали недосягаемыми. Физические занятия укрепляют силу воли, заставляют двигаться вперед, как в спорте, так и в обычной жизни.

Здоровье

Спортивные упражнения способствуют повышению работоспособности и выносливости, улучшают общее самочувствие и настроение.

Занятия йогой исправляют осанку, помогают справиться с болезнями психосоматического характера. Спортзал и бассейн спасают от болей в позвоночнике, нормализуют сон. Бег и спортивная ходьба помогают при гиперактивности. Кардиотренировки облегчают состояние при бронхиальной астме.

Спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Человек, который начинает испытывать эйфорию от занятий спортом, забывает о каких-либо других стимуляторах. Отказ от спиртных напитков благоприятно сказывается на состоянии здоровья.

Амбиции

Спорт доступен любому человеку, независимо от его социального статуса. Нет возможности купить абонемент в спортзал или бассейн? Занимайтесь гимнастикой или йогой дома. Нет времени? Для поддержания хорошей формы достаточно уделять физкультуре 15-20 минут в день. Спорт разбудит ваши амбиции, побудит к постановке целей и их достижению.

Выносливость

Физические занятия повышают выносливость организма, вместе с этим человек начинает чувствовать себя моложе. Это происходит постепенно, поэтому незаметно: в один прекрасный день вы замечаете, что пропала одышка и вы все реже пользуетесь лифтом, предпочитая подниматься по лестнице.

Вера в себя

Подружившийся со спортом человек с каждым днем чувствует себя все сильнее, его внешность меняется к лучшему, и этому он видит подтверждение в зеркале. Ощущение, что он способен на большее, потом начинает проявляться не только в спорте, но и в семье, на работе.

Фигура

Не секрет, что с помощью регулярных тренировок можно подтянуть фигуру, скорректировать имеющиеся недостатки. Вместе с желанием преобразиться в человеке просыпается обаяние, в жестах и походке появляется пластичность и уверенность. Такие люди никогда не остаются незамеченными, располагают к общению.

Внутренний мир

Физические нагрузки очищают мысли, помогают сосредоточиться, выявить в себе что-то новое. Спорт оказывает мощную моральную поддержку, развивает в человеке богатый внутренний мир, тем самым делая его счастливым.

Питание

Серьезное отношение к спорту рано или поздно побуждает человека пересмотреть свой рацион и режим питания. Придя к пониманию того, сколько сил приходится тратить на сжигание калорий, у него больше не возникает желания травить свой организм фастфудом, и он переходит на здоровую пищу.

Дисциплина

Спорт не позволяет давать себе послабления. Легкомысленное отношение к тренировкам может свести все прежние усилия на нет. Приходится приучать себя к дисциплине, вырабатывать привычку к регулярным занятиям, что благотворно сказывается на повседневной жизни.

Качество жизни

Спорт заставляет человека меняться к лучшему: он начинает любить свое тело, заботится о здоровье, его переполняет оптимизм. Улучшается качество жизни и вместе с этим меняется круг общения: нас окружают только красивые и позитивные люди.

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