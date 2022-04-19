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3 часа назад

Названа пищевая привычка, способствующая долголетию

Вечерняя Москва

Итальянские специалисты по здоровому питанию назвали полезную пищевую привычку, которая способствует поддержанию оптимального веса и долголетию.

Названа пищевая привычка, способствующая долголетию
Фото: PixabayPixabay

Ученые провели исследование с участием 68 жителей региона Абруццо, достигших возраста 90–100 лет. В ходе исследования специалисты изучали пищевые привычки и условия жизни этих людей.

Участники исследования, как выяснилось, придерживались привычки завершать вечерние приемы пищи не позднее 19:13, отказываясь от позднего ужина. При этом перерыв между ужином и завтраком следующего дня в среднем составлял 17,5 часа.

Также в рационе долгожителей присутствовало много зерновых, овощей, фруктов, бобовых. При этом они ели умеренное количество мяса и яиц, а сладостей употребляли мало.

Кроме того, долгожители из числа участников исследования сохраняли умеренный уровень физических нагрузок на протяжении всей жизни, передает издание Профиль.

До этого геронтолог Хидетоши Эндо назвал причины долголетия японцев. Здоровое питание, любовь к спорту и социальной активности делают их долгожителями. По словам эксперта, традиционная кухня Японии чем-то напоминает средиземноморскую диету.

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