Названа пищевая привычка, способствующая долголетию

Итальянские специалисты по здоровому питанию назвали полезную пищевую привычку, которая способствует поддержанию оптимального веса и долголетию.

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Ученые провели исследование с участием 68 жителей региона Абруццо, достигших возраста 90–100 лет. В ходе исследования специалисты изучали пищевые привычки и условия жизни этих людей.

Участники исследования, как выяснилось, придерживались привычки завершать вечерние приемы пищи не позднее 19:13, отказываясь от позднего ужина. При этом перерыв между ужином и завтраком следующего дня в среднем составлял 17,5 часа.

Также в рационе долгожителей присутствовало много зерновых, овощей, фруктов, бобовых. При этом они ели умеренное количество мяса и яиц, а сладостей употребляли мало.

Кроме того, долгожители из числа участников исследования сохраняли умеренный уровень физических нагрузок на протяжении всей жизни, передает издание Профиль.