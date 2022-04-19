Названы ошибки при измерении артериального давления

Далеко не каждый человек умеет правильно измерять артериальное давление. Например, многие приступают к этой процедуре после выполнения каких-либо физических действий или домашней уборки, не подозревая, что аппарат в таких случаях показывает неправильный результат. «Вечерняя Москва» узнала у врача о самых распространенных ошибках, которые допускают пациенты при использовании тонометра.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-терапевта Ольги Симоновой, в поликлиниках и стационарах используются, как правило, профессиональные устройства, где манжетка накачивается усилием рук медперсонала. Это позволяет получить более точные результаты измерения, но в домашних условиях эти устройства могут быть неудобны для применения.

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— Для домашних условий, — говорит она, — подойдет тонометр-автомат, который еще называют аппаратом одной кнопки. Запомните простое правило: перед началом процесса вы должны быть абсолютно спокойны. Это означает, что не стоит измерять давление после домашней уборки, пробежки, зарядки или стрессовой ситуации, как это многие практикуют.

При таких условиях отметила врач, вы получите «ложный» результат, который будет держаться несколько минут после нагрузки или стресса:

— Это не ваш истинный показатель артериального давления. Вам нужна другая цифра: та, которая отражает регулярное состояние вашего организма на данный отрезок времени.

Чтобы получить правильные данные, важно отдохнуть и в состоянии абсолютного спокойствия взять манжетку, соединенную с аппаратом, укрепить ее на своей руке. После чего нужно нажать кнопку на аппарате:

— Держите спину ровно, расслабьте руки и ноги. Затем включите аппарат. Компрессор, который находится в устройстве, начнет нагнетать воздух в манжетку. Из-за чего манжетка станет сдавливать вашу руку. В какой-то момент нагнетание воздуха останавливается. Потом воздух постепенно и медленно выходит из манжетки. Когда манжетка полностью освободится от воздуха, вы увидите результат измерения на табло.

Собеседница «ВМ» отметила: показатели первого измерения могут быть несколько выше вашего реального артериального давления. Это связано с тем, что сосуды адаптируются к сжатию манжеткой.