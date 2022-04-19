Диетолог объяснила, почему фастфуд усиливает чувство голода

Пища должна содержать достаточное количество полезных веществ, чтобы удовлетворять потребности организма. Об этом рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
"Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается", - пояснила специалист, добавляя, что в такой пище содержится большое количество углеводов и жиров и минимум белков, витаминов и минеральных веществ.
Диетолог также предупредила, что частое употребление фастфуда может привести к тому, что, несмотря на рост жировой ткани, человек часто будет ощущать голод.
"Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи, – прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", - сказала Соломатина.
Ранее врач-терапевт Олег Абакумов предупредил, что употребление сахара, соли, фастфуда и консервантов снижает иммунитет организма. Он также сказал, что фастфуд нарушает микробиом кишечника.
Недавний опрос компании IFORS Research показал, что каждый пятый потребитель западного фастфуда в Москве готов от него отказаться, даже если предприятия быстрого питания вернутся к работе в России. По данным аналитиков, в случае возвращения зарубежных предприятий общепита на российский рынок, эти компании потеряют 20% своей аудитории среди москвичей, McDonald's — 17%, а KFC и Pizza Hut — 21% покупателей.