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2 часа назад

Диетолог объяснила, почему фастфуд усиливает чувство голода

Газета.Ruиещё 4

Пища должна содержать достаточное количество полезных веществ, чтобы удовлетворять потребности организма. Об этом рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Диетолог объяснила, почему фастфуд усиливает чувство голода
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается", - пояснила специалист, добавляя, что в такой пище содержится большое количество углеводов и жиров и минимум белков, витаминов и минеральных веществ.

Диетолог также предупредила, что частое употребление фастфуда может привести к тому, что, несмотря на рост жировой ткани, человек часто будет ощущать голод.

"Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи, – прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", - сказала Соломатина.

Ранее врач-терапевт Олег Абакумов предупредил, что употребление сахара, соли, фастфуда и консервантов снижает иммунитет организма. Он также сказал, что фастфуд нарушает микробиом кишечника.

Недавний опрос компании IFORS Research показал, что каждый пятый потребитель западного фастфуда в Москве готов от него отказаться, даже если предприятия быстрого питания вернутся к работе в России. По данным аналитиков, в случае возвращения зарубежных предприятий общепита на российский рынок, эти компании потеряют 20% своей аудитории среди москвичей, McDonald's — 17%, а KFC и Pizza Hut — 21% покупателей.

ЗОЖ,Олег Абакумов,Елена Соломатина,
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