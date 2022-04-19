Диетолог объяснила, почему фастфуд усиливает чувство голода

Пища должна содержать достаточное количество полезных веществ, чтобы удовлетворять потребности организма. Об этом рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

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"Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается", - пояснила специалист, добавляя, что в такой пище содержится большое количество углеводов и жиров и минимум белков, витаминов и минеральных веществ.

Диетолог также предупредила, что частое употребление фастфуда может привести к тому, что, несмотря на рост жировой ткани, человек часто будет ощущать голод.

"Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи, – прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", - сказала Соломатина.

Ранее врач-терапевт Олег Абакумов предупредил, что употребление сахара, соли, фастфуда и консервантов снижает иммунитет организма. Он также сказал, что фастфуд нарушает микробиом кишечника.