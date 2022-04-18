Как восполнить дефицит витаминов после долгой зимы

В большинстве регионов России зима длится вовсе не три месяца. Поэтому, к наступлению весны мы приходим заметно более уставшими и слабыми. О том, как восполнить дефицит витаминов весной — в материале "Рамблера".
Среди всех витаминов эксперты выделяют витамин Д. Именно его нам не хватает зимой, когда солнечные лучи слишком редко радуют нас своим присутствием. Восполнить его дефицит можно самостоятельно.
Сейчас человеку доступны практически любые продукты питания в любое время года. Поэтому особенно важно обращать внимание на ценность продукта.
Кроме того, после долгих холодов у людей могут возникать проблемы с витамином С. Восполнить его дефицит помогут цитрусовые и брокколи. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева изданию RT.
Кроме того, стоит добавлять в свой ежедневный рацион больше овощей. Особенно стоит обратить внимание на кабачки, цветную капусту и шпинат.
Решать проблему с витаминами самостоятельно врачи рекомендуют только людям без патологий.