Как восполнить дефицит витаминов после долгой зимы

Из-за различных состояний, например, из-за заболеваний кишечника, обильной менструации, беременности можно создаваться дефицит. Дефицит витаминов может создаваться и у людей, которые занимаются вегетарианством. И если человек доводит себя до дефицита, то питание уже не поможет, нужны лекарственные средства, которые помогут восполнить дефицит.



То есть здоровые люди могут восполнять норму витаминов посредством пищи. А если у человека есть патология, и дефициты микроэлементов выявлены посредством анализов, то в таком случае нужно принимать специальные препараты...

Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic