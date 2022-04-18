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3 часа назад

Как восполнить дефицит витаминов после долгой зимы

Диана Товсепова
Арина Жегалинаэксперт

В большинстве регионов России зима длится вовсе не три месяца. Поэтому, к наступлению весны мы приходим заметно более уставшими и слабыми. О том, как восполнить дефицит витаминов весной — в материале "Рамблера".

Как восполнить дефицит витаминов после долгой зимы
Фото: PXherePXhere

Среди всех витаминов эксперты выделяют витамин Д. Именно его нам не хватает зимой, когда солнечные лучи слишком редко радуют нас своим присутствием. Восполнить его дефицит можно самостоятельно.

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С помощью питания мы получаем все микроэлементы, кроме витамина D. Его невозможно получить с пищей, потому что в ней он содержится в минимальном количестве. Все остальные питательные вещества и витамины здоровые люди вполне могут получать с пищей...

Я не рекомендую самому пить какие-либо витамины, кроме витамина D, который принимается в профилактической дозе (1 тысяча международных единиц).
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic

Сейчас человеку доступны практически любые продукты питания в любое время года. Поэтому особенно важно обращать внимание на ценность продукта.

Кроме того, после долгих холодов у людей могут возникать проблемы с витамином С. Восполнить его дефицит помогут цитрусовые и брокколи. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева изданию RT.

Кроме того, стоит добавлять в свой ежедневный рацион больше овощей. Особенно стоит обратить внимание на кабачки, цветную капусту и шпинат.

Решать проблему с витаминами самостоятельно врачи рекомендуют только людям без патологий.

Из-за различных состояний, например, из-за заболеваний кишечника, обильной менструации, беременности можно создаваться дефицит. Дефицит витаминов может создаваться и у людей, которые занимаются вегетарианством. И если человек доводит себя до дефицита, то питание уже не поможет, нужны лекарственные средства, которые помогут восполнить дефицит.

То есть здоровые люди могут восполнять норму витаминов посредством пищи. А если у человека есть патология, и дефициты микроэлементов выявлены посредством анализов, то в таком случае нужно принимать специальные препараты...
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic
ЗОЖ,Ирина Писарева,
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