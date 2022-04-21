Исследование: эти два признака могут указывать на Паркинсона в будущем

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное неврологическое расстройство, которое нарушает двигательный контроль у человека и даже память. Недавнее исследование выявило новые признаки, указывающие на скорое развитие болезни.

Недавно исследователи изучили медицинские данные более 1 миллиона человек за период с 1990 по 2018 год. Анализ показал, что эпилепсия и потеря слуха тоже могут быть двумя ранними признаками болезни Паркинсона. Это открытие может улучшить раннюю диагностику заболевания.