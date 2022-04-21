Исследование: эти два признака могут указывать на Паркинсона в будущем

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное неврологическое расстройство, которое нарушает двигательный контроль у человека и даже память. Недавнее исследование выявило новые признаки, указывающие на скорое развитие болезни.
Основными симптомами болезни Паркинсона являются неподатливость мышц, снижение двигательной активности, тремор, неустойчивость.
Недавно исследователи изучили медицинские данные более 1 миллиона человек за период с 1990 по 2018 год. Анализ показал, что эпилепсия и потеря слуха тоже могут быть двумя ранними признаками болезни Паркинсона. Это открытие может улучшить раннюю диагностику заболевания.
Известно также, что у мужчин риск развития болезни Паркинсона повышен в 1,5 раза.
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