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1 час назад

Исследование: эти два признака могут указывать на Паркинсона в вашем будущем

Ferra.ru

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное неврологическое расстройство, которое нарушает двигательный контроль у человека и даже память. Недавнее исследование выявило новые признаки, указывающие на скорое развитие болезни.

Исследование: эти два признака могут указывать на Паркинсона в будущем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Основными симптомами болезни Паркинсона являются неподатливость мышц, снижение двигательной активности, тремор, неустойчивость.

Недавно исследователи изучили медицинские данные более 1 миллиона человек за период с 1990 по 2018 год. Анализ показал, что эпилепсия и потеря слуха тоже могут быть двумя ранними признаками болезни Паркинсона. Это открытие может улучшить раннюю диагностику заболевания.

Известно также, что у мужчин риск развития болезни Паркинсона повышен в 1,5 раза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом

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