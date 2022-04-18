Врач назвала признак проблем со сном

Люди, которым требуется 30 минут на то, чтобы заснуть, должны иметь в виду, что у них проблемы со сном. Об этом изданию Metro.co.uk рассказала клинический психолог, доктор Майрав Коэн-Цион.

"Если вы заметили, что засыпание занимает у вас больше 30 минут, скорее всего, у вас проблемы со сном",

- сказала врач.

По словам психолога, в идеале, человек должен засыпать через 10, максимум 20 минут, после того, как лег в постель. Она добавила, что долгое погружение в сон может стать причиной ощущения "недосыпа" и сильной усталости на следующий день.

"Если вы регулярно сталкиваетесь с такой проблемой, вероятно, вам стоит обратиться к врачу-сомнологу",

- посоветовала доктор.

Майрав также отметила, что время отхода ко сну у всех людей разное, а зевота не всегда является признаком того, что человек готов заснуть. Гораздо важнее, по ее мнению, внимательно прислушиваться к своему телу.

"Если вы не чувствуете себя достаточно сонным, чтобы заснуть, попробуйте немного подождать, пока не откроются ваши личные "врата сна", которые сделают засыпание намного проще и быстрее",