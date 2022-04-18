Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвала признак проблем со сном

Газета.Ruиещё 1

Люди, которым требуется 30 минут на то, чтобы заснуть, должны иметь в виду, что у них проблемы со сном. Об этом изданию Metro.co.uk рассказала клинический психолог, доктор Майрав Коэн-Цион.

Врач назвала признак проблем со сном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если вы заметили, что засыпание занимает у вас больше 30 минут, скорее всего, у вас проблемы со сном",

- сказала врач.

По словам психолога, в идеале, человек должен засыпать через 10, максимум 20 минут, после того, как лег в постель. Она добавила, что долгое погружение в сон может стать причиной ощущения "недосыпа" и сильной усталости на следующий день.

"Если вы регулярно сталкиваетесь с такой проблемой, вероятно, вам стоит обратиться к врачу-сомнологу",

- посоветовала доктор.

Майрав также отметила, что время отхода ко сну у всех людей разное, а зевота не всегда является признаком того, что человек готов заснуть. Гораздо важнее, по ее мнению, внимательно прислушиваться к своему телу.

"Если вы не чувствуете себя достаточно сонным, чтобы заснуть, попробуйте немного подождать, пока не откроются ваши личные "врата сна", которые сделают засыпание намного проще и быстрее",

- посоветовала она.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители