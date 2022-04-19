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1 час назад

Малышева перечислила условия для здорового сна

Lenta.ruиещё 1

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили условия, соблюдение которых поможет человеку быстро заснуть. По словам специалистов, для этого необходимо перестать использовать гаджеты перед сном и ложиться спать в прохладной комнате. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева перечислила условия для здорового сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медики объяснили, что за сон в оргазме человека отвечает мелатонин — гормон сна. По этой причине они рекомендовали избегать использование гаджетов перед сном.

«Синий свет блокирует мелатонин. Это телефон, это телевизор, это компьютер»,

— предупредила Малышева.

Она посоветовала перед сном убирать из спальни технику.

Еще одним условием здорового сна доктора назвали правильную температуру в комнате.

«Самый комфортный сон — при температуре от 18 до 22 градусов»,

— отметил Продеус.

Спать необходимо с открытым окном, помещение должно быть прохладным, добавила Малышева. По словам врачей, в тепле должны быть только ноги.

Врачи также рекомендовали слушать перед снов звуки природы.

«Есть такое понятие — белый шум — это шум моря, шум дождя, которые у нас ассоциируются с каким-то спокойствием, природным явлением. И этот белый шум настраивает мозг на сон, на отдых»,

— пояснил Продеус.

ЗОЖ,Елена Малышева,Первый канал,
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