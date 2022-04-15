Какие продукты надо есть, чтобы долго не стареть

Избежать старения невозможно — это неизбежная часть жизни. Но встретить его в лучшей форме вполне возможно благодаря здоровому образу жизни. В том числе — правильному питанию. «Рамблер» поговорил с диетологом, чтобы узнать, как дольше оставаться здоровым благодаря еде.
Какое же питание замедляет процессы старения?
То есть питание должно быть сбалансированным по калорийности, содержать необходимые макро- (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты (витамины, минералы, незаменимые аминокислоты).
Ежедневно должно поступать адекватное количество клетчатки. По разным данным, ежедневная норма — 25-50 г.
Для поддержки полезных бактерий нужно включать в рацион ферментированные продукты: овощи и фрукты, квашеную капусту, комбучу, натуральные йогурты, простокваши, хлеб на закваске.
Любой хронический вялотекущий процесс в организме ускоряет старение. Чтобы снизить этот риск, нужно убрать из рациона сахар, жареную еду, рафинированные масла, маргарин, красное и глубокопереработанное мясо (колбасные изделия).
Некоторые компоненты питания уменьшают риск повреждения ДНК и накопление мутаций, связанных с преждевременным старением.
Какие компоненты важны для поддержания здоровья:
То есть содержащее горметины — умеренно стрессовые факторы, способствующие активации адаптационных механизмов.
Известные горметины:
Питание не должно приводить к резким скачкам сахара в крови. Сахар, повреждая белки соединительных тканей, ускоряет старение клеток всех органов и систем организма.
Тормозят процесс старения:
Ранее «Рамблер» писал о других способах замедлить старение после 50-ти.