Какие продукты надо есть, чтобы долго не стареть

Избежать старения невозможно — это неизбежная часть жизни. Но встретить его в лучшей форме вполне возможно благодаря здоровому образу жизни. В том числе — правильному питанию. «Рамблер» поговорил с диетологом, чтобы узнать, как дольше оставаться здоровым благодаря еде.

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Питание действительно очень сильно влияет на процессы старения в организме. Есть основные принципы питания, замедляющие эти процессы. Лушникова Ольга диетолог-терапевт

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Какое же питание замедляет процессы старения?

Сбалансированное

То есть питание должно быть сбалансированным по калорийности, содержать необходимые макро- (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты (витамины, минералы, незаменимые аминокислоты).

С клетчаткой

Ежедневно должно поступать адекватное количество клетчатки. По разным данным, ежедневная норма — 25-50 г.

Клетчатка (пищевые волокна) — это «еда» для полезных бактерий. В ходе ее переваривания вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты-регуляторы апоптоза, которые играют важную роль в физиологии пищеварения;

Больше всего клетчатки содержится в отрубях, цельных злаках, бобовых, свежих овощах и фруктах.

Пре- и метабиотическое

Для поддержки полезных бактерий нужно включать в рацион ферментированные продукты: овощи и фрукты, квашеную капусту, комбучу, натуральные йогурты, простокваши, хлеб на закваске.

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Противовоспалительное

Любой хронический вялотекущий процесс в организме ускоряет старение. Чтобы снизить этот риск, нужно убрать из рациона сахар, жареную еду, рафинированные масла, маргарин, красное и глубокопереработанное мясо (колбасные изделия).

Противовоспалительным эффектом обладают: овощи, ягоды, зелень, фрукты, нерафинированное оливковое масло, темный шоколад, кофе и чай, приправы (куркума, имбирь, розмарин, лакрица).

Антимутагенное

Некоторые компоненты питания уменьшают риск повреждения ДНК и накопление мутаций, связанных с преждевременным старением.

Какие компоненты важны для поддержания здоровья:

цистеин ( чеснок, лук, красный перец, брокколи, брюссельская капуста );

); галловая кислота ( гвоздика, цикорий, черный чай, орегано, яблоки, гранаты );

); полифенолы (бобовые, томаты, ягоды, какао, горький шоколад, красное вино);

Горметическое

То есть содержащее горметины — умеренно стрессовые факторы, способствующие активации адаптационных механизмов.

Известные горметины:

кверцетин ( ягоды, каперсы, лук, яблоки );

); сульфорафан ( брокколи и другие виды капусты );

); ресвератрол (темный виноград, красное вино, какао).

Низкогликемическое

Питание не должно приводить к резким скачкам сахара в крови. Сахар, повреждая белки соединительных тканей, ускоряет старение клеток всех органов и систем организма.

С биологически активными веществами

Тормозят процесс старения:

апигенин ( апельсины, виноград, вишня, яблоки, сельдерей, брокколи );

); физетин ( хурма, клубника, лук ) ;

) ; куркумин ( карри );

); токотриенол (бурый рис, красноядерное пальмовое масло);