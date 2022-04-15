Врач перечислила семь неочевидных признаков дефицита витаминов

Из-за небольшого количества солнечных дней в году многие россияне страдают нехваткой витамина D, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Дефицит этого органического вещества ведет к нарушениям работы иммунной системы, ухудшению состояния волос и зубов, а также к развитию депрессии, рассказала она в беседе с «Лентой.ру».

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Авитаминоз и гиповитаминоз

«Сейчас об авитаминозе говорит не приходится. У нас может быть только гиповитаминоз», — высказалась Соломатина. Авитаминоз в чистом виде развивался у моряков в прошлом. Они, уходя в открытое море, брали с собой только солонину и зачастую не имели должного количества питьевой воды. Из-за этого у них начинали распухать и кровоточить десны, выпадать зубы, что является симптомами авитаминоза.

«Гиповитаминоз — это нехватка каких то отдельных витаминов. Некоторые из них мы получаем в достаточном количестве, если питаемся правильно, некоторые нам сложнее получить», — рассказала Соломатина.

Самый дефицитный витамин

В основном, заявила врач, у россиян распространен дефицит витамина D. «Больше чем у 80 процентов населения по данным различных исследований наблюдается нехватка этого витамина. Эта нехватка происходит в силу климатических условий и территориального расположения страны», — сообщила диетолог.

Источниками витамина D является жирная рыба, поделилась Соломатина. «Печень жирных рыб в частности. Например трески, она самая богатая на витамин D. Подойдет также скумбрия, сельдь, сардины. Не обязательно покупать дорогую жирную рыбу типа семги и форели, потому что даже та самая жирная дорогая рыба — это продукт аквакультур. В ней уже не содержится в должном количестве ни витамина D ни омеги 3. Поэтому лучше, чтобы рыба была дикая из холодных морей. Там самое большое количество витамина D и омеги 3», — порекомендовала специалист в области питания.

Такую рыбу не стоит жарить, добавила она. Лучше в качестве способа приготовления выбрать запекание, порекомендовала диетолог. Также можно выбирать консервы.

Нехватка витамина D проявляется частыми простудными заболеваниями, раздражительностью, плохим настроением, плохим состоянием волос и зубов, внезапно повышающимся артериальным давлением, рассказала специалист.

«Витамин D необходим для нормализации минеральной плотности кости. То есть он предохраняет от развития остеопороза, следит за тем, чтобы кости минерализировались нормально, а это и зубы, ногти. Сейчас оказалось еще, что при нехватке витамина D развивается гипертония. При чем очень резко. Могут начаться проявления не просто хандры и плохого настроения, а именно развитие депрессии как психиатрического заболевания», — указала диетолог.