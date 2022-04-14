Врачи назвали снижающие риск развития диабета продукты

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбургг в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета, а также помогают в борьбе со стрессом. По их словам, такими свойствами обладают отруби, гречка и халва. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Исследования показывают, что употребление магния способствует снижению риска развития сахарного диабета почти на 20 процентов», — заявил Агапкин. Кроме того, продукты с высоким содержанием этого элемента полезны в борьбе со стрессом, добавил доктор. Специалисты уточнили, что много магния содержится в отрубях.

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«В 100 граммах отрубей содержится более чем 100 процентов от суточной потребности магния», — отметил Гинзбург.

Помимо магния, в продукте содержится много белка, пищевых волокон, добавил он. «Отруби — очень важный продукт повседневного питания», — резюмировал диетолог.

Еще одним продуктом с высоким содержанием магния врачи назвали гречку.

«Здесь не только магний, здесь есть и кальций, и фосфор, которые обязательные для усвоения магния», — подчеркнул Гинзбург.

Агапкин добавил, что в 100 граммах гречки содержится 65 процентов от суточной нормы магния.

Среди продуктов, которые содержат достаточно магния, специалисты также назвали халву.

«Если мы возьмем халву из семечек подсолнечника, там в 100 граммах 45 процентов от суточной нормы магния, если мы возьмем из кунжута — там 135 процентов», — рассказал Агапкин. Однако халва имеет большой минус: в ней содержится много сахара, добавил Гинзбург.

«В наблюдениях за группами людей с высоким потреблением продуктов, богатых магнием, и с низким потреблением, мы видим, что в группе, где магния достаточно, все хорошо, а в группе, где его мало, все болезни наступают раньше, более интенсивно, злокачественно», — предупредил диетолог.