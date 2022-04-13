5 случаев, когда учащенное сердцебиение не опасно

В каких случаях высокий пульс считается нормальным? Разбираемся вместе с кардиологом.
Тахикардия — учащённое сердцебиение — стала достаточно распространённым явлением. Она может быть вызвана волнением, стрессом, курением и — в худшем случае — заболеванием сердечно-сосудистой системы. Но в каких случаях можно не переживать за стук своего сердца, когда оно будто «выпрыгивает» из груди?
Тамаз Гаглошвили, врач-кардиолог:
Если человек здоров и в состоянии покоя его ничего не тревожит и не раздражает, а пульс превышает 100-110 ударов в минуту — это повод задуматься о смене образа жизни.
Пульс здорового человека в состоянии покоя колеблется от 55 до 90 ударов в минуту. Когда сердечно-сосудистая система здорова, пульсовая норма не ставится в жёсткие рамки. Но что если сердце всё равно отбивает 128 ударов в минуту? Это повод задуматься о смене образа жизни.
Есть и другая сторона медали: замедленный пульс, или брадикардия. Это может свидетельствовать о врождённых особенностях или заболевании. Возьмите за правило проводить обследование организма каждый год, чтобы знать всё о состоянии здоровья.
Скажем прямо: абсолютно всё. Если мы говорим о сердцебиении здорового человека, здесь учащённый пульс зависит от многих факторов:
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https://www.championat.com/lifestyle/article-4652859-5-sluchaev-i-sobytij-v-obychnoj-zhizni-kogda-uchaschyonnoe-serdcebienie-ne-opasno-diapazon-normalnogo-pulsa-pri-nagruzkah.html?utm_source=copypaste
И это только малая часть списка. Подумайте, чем вы занимались сегодня, прежде чем бить тревогу.
Паника — это первое, что вызывает учащённый пульс. Поэтому давайте глубоко вдохнём, успокоимся и узнаем, когда не нужно бежать к врачу.
Учащение сердцебиения во время физических нагрузок — обычная практика. Но чтобы не выходить за рамки индивидуальной пульсовой нормы, обязательно высчитайте этот показатель.
Во время тренировок обязательно контролируйте пульс. Участился? Снижайте нагрузку.
Хотите поздороваться с парнем или девушкой, которая вам симпатична, и сразу начинаете слышать громкий стук в ушах. Знакомо? Именно так проявляются страх и волнение. Каждый раз, когда вы боитесь, сердце начинает судорожно «прыгать» вместе с вашим страхом. И здесь нет повода для беспокойства.
Состояние постоянного стресса поддерживает высокий темп вашего пульса. Панические атаки, переживания, депрессия — всё это сказывается на сердечных ударах. Снизьте уровень стресса и пульс вернётся в состояние нормы.
Выпили бодрящий напиток с самого утра, а теперь листаете медицинскую энциклопедию, потому что слышите своё сердце? Отложите её в сторону: учащённый пульс после приёма подобных стимуляторов — нормальное явление. К ним же можно отнести энергетики и медикаменты.
Если вы ложитесь в два часа ночи, встаёте в семь утра и работаете по 19 часов в сутки, легко заполучить хроническую усталость. Не удивляйтесь, что пульс регулярно отбивает больше 100 ударов в минуту. Так организм напоминает — пора отдохнуть.
Тамаз: В целом подойдут практически любые дыхательные упражнения.
Например, такие:
Ещё один способ привести пульс в норму — вагусные приёмы. Например, сделайте глубокий вдох, напрягите пресс и задержите дыхание в течение 5-10 секунд, надуйте шарик или опустите лицо в таз с ледяной водой. Все эти меры активизируют парасимпатическую нервную систему и возвращают нормальное сердцебиение.