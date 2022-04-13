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2 часа назад

Иммунолог рассказала, как подготовиться к сезону аллергии

РИА "ФедералПресс"

От сезонной аллергии страдает каждый третий житель промышленно развитых стран. Кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Дарья Жукова рассказала «ФедералПресс», как подготовиться к сезону аллергии.

Иммунолог рассказала, как подготовиться к сезону аллергии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Симптомы пыльцевой аллергии – насморк, заложенность носа, чихание, обильные слизистые выделения из носа, слезотечение, зуд, отеки и покраснение век, кашель, а в наиболее тяжелых случаях это могут быть приступы удушья, одышки, затрудненного свистящего дыхания, крапивница и ангиоотеки (отеки Квинке)»,

– пояснила эксперт.

По ее словам, причиной весенней аллергии в средней полосе России является пыльца берез, ольхи. Длится этот период обычно с апреля по май.

Чтобы встретить сезон цветения во всеоружии, нужно подготовиться к нему заранее. Для успешного лечения необходимо определить причинно-значимые аллергены. Современные технологии позволяют выявить виновные аллергены, определить перекрестные аллергены, прогнозировать риски развития тяжелых и угрожающих жизни аллергических реакций.

Дарья Жукова рекомендовала аллергикам исключить или минимизировать контакт с пыльцевыми аллергенами: не проветривать жилье в ночные и утренние часы, прогулки совершать в вечернее время, а после прогулки промыть нос солевым раствором.

Также потребуется медикаментозная терапия. При первых симптомах следует начать принимать антигистаминные средства и обратиться к врачу.

ЗОЖ,Дарья Жукова,
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