Ученые доказали: спорт снижает риск рака

Учёные из Университета Ньюкасла показали, что регулярные физические упражнения могут повысить концентрацию в крови белков, борющихся с раком. Они замедляют рост опухоли.

В новом исследовании поучаствовали 16 человек в возрасте от 50 до 80 лет. Они вели малоподвижный образ жизни или имели избыточный вес. Всё это является факторами риска рака кишечника.

У испытуемых были взяты образцы крови. Затем их попросили в течение 30 минут позаниматься на велосипеде с умеренной интенсивностью. Сразу после этого у участников взяли второй образец крови. Анализ его показал, что после тренировки в крови были повышены уровни белка, называемого интерлейкином-6 (ИЛ-6). Этот белок способен бороться с раком.