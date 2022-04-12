Названа одна из главных причин стремительного набора веса

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, почему без видимых причин у человека может расти вес.
— Одни из основных симптомов гипотериоза — проблемы с памятью, отсутствие сил и набор веса. Щитовидная железа отвечает за скорость выработки энергии, ее расхода и других обменных процессов. Повышенный холестерин — главный признак гипотериоза, при замедленном обмене веществ уровень будет постоянно расти. Легко ли вы удерживаете вес? Если происходит постоянный набор, и диеты дают слабый результат, то это прямой сигнал к тому, чтобы проверить щитовидку,
— сказала врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.
Также щитовидка — главный терморегулятор организма. Нередко люди жалуются на необъяснимую зябкость.
— Если у вас постоянно нет сил, то может начаться депрессия. С этим диагнозом обязательно проверяют щитовидную железу. Также стоит обратить внимание на дефекацию: она должна быть ежедневной. Также стоит обратить внимание на выпадение волос. В случае, если вы нашли у себя ряд симптомов, срочно обратитесь к врачу,
— посоветовала доктор.
Также эндокринолог назвала главное правило, придерживаясь которого можно ужинать и худеть: необходимо выдерживать временной диапазон между последним приемом пищи и отходом ко сну.