Названа одна из главных причин стремительного набора веса

— Если у вас постоянно нет сил, то может начаться депрессия. С этим диагнозом обязательно проверяют щитовидную железу. Также стоит обратить внимание на дефекацию: она должна быть ежедневной. Также стоит обратить внимание на выпадение волос. В случае, если вы нашли у себя ряд симптомов, срочно обратитесь к врачу,