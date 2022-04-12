Диетолог рассказал, что поможет избежать скачков давления

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, с помощью какого простого напитка можно избежать частых скачков артериального давления. Он подчеркнул, что в этом деле важна регулярность. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "Москва 24".

Фото: pixabay.com pixabay.com

Арзамасцев утверждает, что стабилизировать давление можно с помощью обыкновенной воды, важно лишь выпивать ее в необходимых количествах каждый день. Нормой считается 30 мл на 1 кг веса человека, но желательно выпивать не менее двух литров воды за сутки. Если же питьевой режим нарушен, человек пьет не регулярно или попросту недостаточное количество воды, в организме начинается перераспределение жидкости внутри и снаружи клеток, что и становится причиной скачков на тонометре.