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3 часа назад

Диетолог рассказал, что поможет избежать скачков давления

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, с помощью какого простого напитка можно избежать частых скачков артериального давления. Он подчеркнул, что в этом деле важна регулярность. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "Москва 24".

Диетолог рассказал, что поможет избежать скачков давления
Фото: pixabay.compixabay.com

Арзамасцев утверждает, что стабилизировать давление можно с помощью обыкновенной воды, важно лишь выпивать ее в необходимых количествах каждый день. Нормой считается 30 мл на 1 кг веса человека, но желательно выпивать не менее двух литров воды за сутки. Если же питьевой режим нарушен, человек пьет не регулярно или попросту недостаточное количество воды, в организме начинается перераспределение жидкости внутри и снаружи клеток, что и становится причиной скачков на тонометре.

Также врач-диетолог отметил, что постоянное питье в правильном количестве стабилизирует гормоны, отвечающие за перераспределение жидкости в организме. А вот от соли стоит отказаться, так как именно она эти обмены нарушает, задерживая жидкость внутри, что тоже приводит к неприятным изменениям артериального давления.

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