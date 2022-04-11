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3 часа назад

Могут ли определенные продукты снизить уровень холестерина

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Холестерин - структурное сочетание жиров и стероидов, вещество, которое необходимо организму в качестве строительного материала жизненно-важных мембран клеток и гормонов. Для поддержания нормального уровня холестерина имеет большое значение, как мы питаемся, однако лишь 20% холестерина поступает в наш организм с едой, остальные 80% - вырабатываются в печени.

Могут ли определенные продукты снизить уровень холестерина
Фото: pixabay.compixabay.com

Существует мнение, что уровень холестерина можно снизить, употребляя в пищу определенные продукты. Рамблер поговорил с экспертом и узнал, правда ли это, и чем вообще опасен повышенный холестерин.

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Эксперт отмечает, что самое важное, что нужно понять - мы не лечим холестерин по анализам. Для нас имеет значение, к чему приводит холестерин. А приводит он к образованию атеросклеротических бляшек, которые могут закупорить сосуд. В случае распада бляшки, от нее отрывается тромб и, соответственно, "улетает" в магистральные сосуды, что приводит к инфаркту или инсульту. Задача заключается в том, чтобы не только контролировать показатель холестерина, но и в том, чтобы контролировать проходимость сосудов.

Нельзя лечить цифру просто общего или холестерина липидного спектра. Повышение уровня холестерина, конечно, может зависеть от питания. Действительно, есть высокосодержащие холестерин продукты, например, яичный желток, жирные сорта мяса. Клинически это особого значения иметь не будет. Потому что сам уровень холестерина в долгосрочной перспективе служит для того, чтобы врач мог подобрать соответствующую терапию.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Важно определять не только уровень холестерина, как отмечает эксперт, но и липидный спектр. Это позволяет сделать определенные выводы и оценки по дальнейшей тактике лечения пациента.

Никакие продукты, никакая диета не приведут к снижению холестерина, если он уже привел к образованию атеросклеротической бляшки. Если мы говорим о молодом возрасте, когда проверили и уровень холестерина, и сосуды, и есть проблемы только с повышенным холестерином, то это говорит о проблемах желчного пузыря. Здесь нужно подбирать правильное питание, тут оно имеет действительно большое значение, и разбираться с нарушениями в работе желчного пузыря.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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