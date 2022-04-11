Могут ли определенные продукты снизить уровень холестерина

Холестерин - структурное сочетание жиров и стероидов, вещество, которое необходимо организму в качестве строительного материала жизненно-важных мембран клеток и гормонов. Для поддержания нормального уровня холестерина имеет большое значение, как мы питаемся, однако лишь 20% холестерина поступает в наш организм с едой, остальные 80% - вырабатываются в печени.

Эксперт отмечает, что самое важное, что нужно понять - мы не лечим холестерин по анализам. Для нас имеет значение, к чему приводит холестерин. А приводит он к образованию атеросклеротических бляшек, которые могут закупорить сосуд. В случае распада бляшки, от нее отрывается тромб и, соответственно, "улетает" в магистральные сосуды, что приводит к инфаркту или инсульту. Задача заключается в том, чтобы не только контролировать показатель холестерина, но и в том, чтобы контролировать проходимость сосудов.