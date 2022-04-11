Недостаток воды может привести к сердечной недостаточности

Дефицит воды грозит человеку проблемами с сердцем.Об этом сообщили специалисты на страницах издания Eat This, Not That!, исследования доказали, что правильный питьевой режим – залог здоровья, он влияет на работу всех систем организма.
Недостаток воды грозит развитием у человека сердечной недостаточности, поэтому эксперты рекомендуют выпивать ежедневно достаточное количество жидкости.
Потребности у всех разные, кому-то достаточно 1,5 л, а другому может потребоваться и 2 л. Это зависит от физической активности, питания и физических особенностей человека.
Кроме того, чтобы избежать развития хронических сердечных болезней, нужно сократить употребление соли. Это вместе с контролем питьевого режима позволить наладить водно-солевой баланс в организме.