Недостаток воды может привести к сердечной недостаточности

Дефицит воды грозит человеку проблемами с сердцем.Об этом сообщили специалисты на страницах издания Eat This, Not That!, исследования доказали, что правильный питьевой режим – залог здоровья, он влияет на работу всех систем организма.

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Недостаток воды грозит развитием у человека сердечной недостаточности, поэтому эксперты рекомендуют выпивать ежедневно достаточное количество жидкости.

Потребности у всех разные, кому-то достаточно 1,5 л, а другому может потребоваться и 2 л. Это зависит от физической активности, питания и физических особенностей человека.