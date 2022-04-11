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28 минут назад

Недостаток воды в организме может привести к сердечной недостаточности

Родной городиещё 2

Дефицит воды грозит человеку проблемами с сердцем.Об этом сообщили специалисты на страницах издания Eat This, Not That!, исследования доказали, что правильный питьевой режим &ndash; залог здоровья, он влияет на работу всех систем организма.

Недостаток воды может привести к сердечной недостаточности
Фото: Родной городРодной город

Недостаток воды грозит развитием у человека сердечной недостаточности, поэтому эксперты рекомендуют выпивать ежедневно достаточное количество жидкости.

Потребности у всех разные, кому-то достаточно 1,5 л, а другому может потребоваться и 2 л. Это зависит от физической активности, питания и физических особенностей человека.

Кроме того, чтобы избежать развития&nbsp;хронических сердечных болезней, нужно сократить употребление соли. Это вместе с контролем питьевого режима позволить наладить водно-солевой баланс в организме.

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