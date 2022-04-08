Три способа снизить уровень холестерина в крови без лекарств

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Лаура Бурак (Laura Burak) объяснила, что снизить уровень холестерина в крови возможно без лекарств. Для этого достаточно внести всего три изменения в свою обычную диету, которые она назвала в беседе с онлайн-изданием Eat This, Not That!.

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Диетолог посоветовала для начала включить в свой рацион овсянку, так как она содержит бета-глюкан, который, по сути, «притягивает» к себе холестерин и помогает выводить его из организма. Также этот продукт известен тем, что нормализует работу кишечника и поможет похудеть. Причем есть овсянку, по словам Бурак, можно не только с утра, в качестве эксперимента ее можно добавлять во множество горячих блюд, даже в мясной рулет.

Второй способ снижения холестерина от Бурак — есть больше овощей и фруктов.

«За основу своей диеты возьмите такие питательные продукты, как фрукты и овощи, а также богатые полезными для сердца жирами орехи, авокадо, оливковое масло и рыбу жирных сортов типа лосося, которые помогут улучшить уровень липидов в крови»,

— пояснила диетолог, добавив, что включение этих продуктов в рацион в целом благоприятно скажется на состоянии здоровья.

Также специалист рекомендовала всем людям с высоким уровнем холестерина в крови исключить из рациона полуфабрикаты, фастфуд и добавленный сахар, которого особенно много в печенье и конфетах. По ее словам, именно эти продукты стали главной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний в современном мире.

«Именно обилие добавленного сахара — главный виновник повышенного уровня "плохого" холестерина, а вовсе не ранее демонизируемые яйца и молочные продукты»,