Три способа снизить уровень холестерина в крови без лекарств

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Лаура Бурак (Laura Burak) объяснила, что снизить уровень холестерина в крови возможно без лекарств. Для этого достаточно внести всего три изменения в свою обычную диету, которые она назвала в беседе с онлайн-изданием Eat This, Not That!.