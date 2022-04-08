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1 час назад

Эндокринолог назвала главный витамин для улучшения памяти

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какой витамин является самым полезным для улучшения памяти и работы мозга.

Эндокринолог назвала главный витамин для улучшения памяти
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам доктора, многие пациенты жалуются на плохое настроение, апатию, бессилие, плохую память и бессонницу. Также могут возникать снижение внимания, проблемы с засыпанием и сложности с пробуждением, головные боли и шум в ушах. Чтобы бороться с такими проявлениями, необходимо включить в рацион витамин B12.

— Часто дефицит этого витамина и железа возникает у людей, которые не едят продукты животного происхождения. Вторая категория — это люди с нарушенным пищеварением, с проблемами с кишечником, желудком и желчным пузырем. Сюда же относятся пациенты с сахарным диабетом, а также люди, злоупотребляющие алкоголем,

— сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Нужно подобрать удобную для себя форму употребления: подъязычные спреи, таблетки. Также есть инъекционные формы, которые использовать проще всего, особенно пациентам с диабетом и лишним весом. Также можно использовать витамины в таблетках. Принимать витамин В12 необходимо, по словам врача, в первой половине дня, так как это первый неврологический витамин, который дает силу и энергию, и если его пить на ночь, он может нарушать качество сна.

ЗОЖ,Ольга Павлова,
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