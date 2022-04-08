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19 минут назад

Россиянам перечислили шесть ускоряющих старение сердца и сосудов привычек

Lenta.ruиещё 2

Врач-кардиолог Екатерина Племянникова перечислила шесть главных привычек, существенно ускоряющих старение сердца и сосудов, и призвала россиян скорректировать свой образ жизни для сохранения молодости и здоровья. Ее рекомендации приводит онлайн-издание «Доктор Питер».

Названы шесть ускоряющих старение сердца и сосудов привычек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одной из самых опасных привычек, ухудшающих работу сердечно-сосудистой системы, специалист назвала нарушение режима ночного сна. Причем вреден оказался как хронический недостаток сна, так и его переизбыток. Последний приводит к нарушению обмена веществ, ожирению и, как следствие, развитию болезней сердца.

Также в число губительных привычек, по мнению Племянниковой, входит малоподвижный образ жизни. Сидячая работа, лежание на диване и отсутствие умеренных физических нагрузок быстро изматывают сердце. Чтобы укрепить его, надо хотя бы ежедневно проходить не менее десяти тысяч шагов на свежем воздухе.

Не менее опасна для здоровья и молодости сердца и сосудов привычка не следить за питанием. Кардиолог рекомендовала пересмотреть меню и ограничить или исключить из рациона вовсе соль, свинину, баранину, покупные соки, газировку, молочные продукты, колбасу и полуфабрикаты, выпечку, сахар, конфеты и другие источники быстрых углеводов и увеличить количество овощей и фруктов, воды и рыбы, растительных масел.

Также Племянникова напомнила, что хронический стресс провоцирует аритмию и гипертонию, снижает эластичность сосудов. «Лучшим способом борьбы со стрессом является хорошее хобби, занятие спортом. Когда тренировка проходит до "первого пота", тогда "сгорают" гормоны стресса и не развивается болезнь», — отметила врач.

В заключение кардиолог напомнила еще о двух привычках, которыми очень грешат россияне, — курение, а также нежелание проходить диспансеризацию и тяга откладывать до последнего поход к врачу, что существенно сокращает молодость сердца и сосудов и чревато комплексными проблемами со здоровьем.

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