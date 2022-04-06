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4 часа назад

Назван вариант поддержания желудочно-кишечного тракта

Мослента

Поддерживать желудочно-кишечный тракт с помощью употребления острой пищи предложила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью с «Москвой 24».

Назван вариант поддержания желудочно-кишечного тракта
Фото: МослентаМослента

Медик отметила, что регулярное потребление острых специй в небольшом количестве помогает поддержать сопротивляемость ЖКТ к патогенам.

«Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют ее даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут, как бы там размножиться, в частности Helicobacter pylori»,

— объяснила Соломатина.

По ее словам, в составе специй содержатся антиоксиданты, которые подавляют воспаления. Кроме того, острое помогает пище лучше перевариваться. Такая еда улучшает кровообращение и выделение необходимых ферментов, рассказала диетолог.

При этом эксперт порекомендовала вводить специи в рацион постепенно, а детям и тем, кто уже имеет заболевания желудочно-кишечного тракта лучше от острого отказаться.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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