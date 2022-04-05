Признаки того, что вы в стрессе, даже если так не считаете

Стресс иногда можно не заметить, а накопленный стресс может довести до ощутимых психических и физических проблем. О признаках того, что вы в стрессе, пишет Infox.ru.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

№1. Вам снятся кошмары

Это могут быть любые страшные сны — выпавшие зубы или гоняющихся за вами зомби.

№2. Вы чаще простужаетесь

В стрессе организм человека выделяет больше гормонов адреналина и кортизола. При этом мозг не различает, убегаем мы от убийцы или тихо бесимся в пробке. Кортизол способен подавлять иммунную систему, поэтому человек может начать чаще болеть.

№3. У вас выпадают волосы

Выпадение волос вообще много о чем может говорить: и о плохой экологии, и о неполноценном питании, и о плохом шампуне. Однако это может быть и стресс. Причем от стресса выпадение волос зачастую происходит не сразу.

№4. Вы часто почесываетесь