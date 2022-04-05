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1 час назад

Какие утренние привычки могут навредить сердцу

Русская Планета

Полезные привычки в виде утренней зарядки и обливания холодной водой подойдут не всем людям. Они могут представлять опасность для людей с повышенным артериальным давлением или с нарушениями в сосудах, отметил кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.

Какие утренние привычки могут навредить сердцу
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По его мнению, утренняя нагрузка не должна быть интенсивной, поскольку скачки пульса и давления негативно скажутся на сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск инсульта или инфаркта. Кроме того, человек должен постепенно приучать себя к утренней зарядке.

Что касается обливания водой, то для неподготовленного организма это будет стрессом. Чрезмерный энтузиазм также может ухудшить состояние человека, пишет «Доктор Питер».

ЗОЖ,Александр Казаченко,
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