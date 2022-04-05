Как наладить отношения с едой в стрессовые времена

Стресс, тревога, раздражение и апатия — справиться с этими чувствами можно разными способами, но чаще всего эти неприятные эмоции мы “заедаем” вредными продуктами. Как не дать себе расклеиться и что поможет вернуться на путь здорового питания, Рамблер узнал у нутрициолога и консультанта по весу и пищевому поведению Марии Высоцкой.
Эмоциональный голод — это фальшивый голод: он связан с желанием порадовать себя сильнее, чем с биологической потребностью подкрепиться и восстановить силы. Для того, чтобы не поддаваться эмоциональному голоду, необходимо научиться определять его наличие.
Чтобы снизить риск возможного эмоционального переедания, фиксируйте каждый приём пищи в дневнике, при этом указывая эмоцию, которая вызвала у вас желание перекусить. Таким образом вы сможете отследить основные триггеры, провоцирующие срывы, и найти способ избежать повторения ситуации. Возможно, вы тянетесь к торту, когда вам предстоит встреча с конкретным коллегой по работе или когда вы просматриваете ленту в соцсетях.
Начать можно с внедрения в рацион здоровых пищевых привычек. Золотое правило: ужинать необходимо не позднее, чем за 3 часа до сна. Если вы на данный момент ужинаете практически ночью, а завтракаете во второй половине дня, попробуйте постепенно сдвигать время утреннего и вечернего приёма пищи на 15-20 минут ежедневно. Ещё, желательно, чтобы перерыв между приёмами пищи был не более, чем 4-5 часов.
Основную часть рациона лучше съедать в первой половине дня, также не стоит забывать о водном балансе и стакане воды, принятом натощак по утрам.
Если вы решили наладить собственную культуру питания, обратите внимание на то, что еда не является вашим врагом, точно так же, как и вы сами. Любовь к себе, своевременный отдых, здоровые пищевые привычки и поиски новых источников удовольствий, помимо еды, помогут не потерять себя в тёмные времена.