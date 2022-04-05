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5 часов назад

Как наладить отношения с едой в стрессовые времена

Мира Маркина
Мария Высоцкаяэксперт

Стресс, тревога, раздражение и апатия — справиться с этими чувствами можно разными способами, но чаще всего эти неприятные эмоции мы “заедаем” вредными продуктами. Как не дать себе расклеиться и что поможет вернуться на путь здорового питания, Рамблер узнал у нутрициолога и консультанта по весу и пищевому поведению Марии Высоцкой.

Как наладить отношения с едой в стрессовые времена
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эмоциональный голод — это фальшивый голод: он связан с желанием порадовать себя сильнее, чем с биологической потребностью подкрепиться и восстановить силы. Для того, чтобы не поддаваться эмоциональному голоду, необходимо научиться определять его наличие.

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Основными признаками эмоционального голода считают его спонтанное и хаотичное возникновение, желание съесть какой-либо конкретный продукт и отсутствие физических признаков голода — слабости, урчания в животе.
Мария Высоцкая
Мария ВысоцкаяНутрициолог

Чтобы снизить риск возможного эмоционального переедания, фиксируйте каждый приём пищи в дневнике, при этом указывая эмоцию, которая вызвала у вас желание перекусить. Таким образом вы сможете отследить основные триггеры, провоцирующие срывы, и найти способ избежать повторения ситуации. Возможно, вы тянетесь к торту, когда вам предстоит встреча с конкретным коллегой по работе или когда вы просматриваете ленту в соцсетях.

В стрессовый период также важно обратить внимание на культуру питания в целом. Как часто вы едите, любите ли перекусить на ночь, пропускаете ли завтрак. Всё это влияет на ваше умение распознавать эмоциональный голод.
Мария Высоцкая
Мария ВысоцкаяНутрициолог

Начать можно с внедрения в рацион здоровых пищевых привычек. Золотое правило: ужинать необходимо не позднее, чем за 3 часа до сна. Если вы на данный момент ужинаете практически ночью, а завтракаете во второй половине дня, попробуйте постепенно сдвигать время утреннего и вечернего приёма пищи на 15-20 минут ежедневно. Ещё, желательно, чтобы перерыв между приёмами пищи был не более, чем 4-5 часов.

Основную часть рациона лучше съедать в первой половине дня, также не стоит забывать о водном балансе и стакане воды, принятом натощак по утрам.

Чувство голода необходимо уважать. Этот навык в дальнейшем поможет вам избежать РПП, появления лишнего веса и недовольства собой. Кроме того, так как эмоциональный голод тесно связан с эмоциями и вашим отношением к себе, необходим комплексный подход к решению проблемы: в некоторых случаях без помощи психолога не обойтись.
Мария Высоцкая
Мария ВысоцкаяНутрициолог

Если вы решили наладить собственную культуру питания, обратите внимание на то, что еда не является вашим врагом, точно так же, как и вы сами. Любовь к себе, своевременный отдых, здоровые пищевые привычки и поиски новых источников удовольствий, помимо еды, помогут не потерять себя в тёмные времена.

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