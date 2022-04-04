Чем кофе полезен для печени

Научные исследования подтверждают, что кофе способен защитить печень. Причём действует он сразу в четырёх направлениях. Подробнее - в статье.

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Всем известно, что кофе помогает справиться с сонливостью и обеспечивает организм энергией. Однако это не всё. Учёные обнаружили, что чёрный кофе может укреплять здоровье печени. И действует напиток четырьмя способами.

Защищает от фиброза печени. Это подтверждают результаты исследования, опубликованного в The Journal of Hepatology. Причём для положительного эффекта нужно пить кофе регулярно. Помогает контролировать уровень печёночных ферментов. Печень производит определённые ферменты, которые увеличивают скорость протекания различных процессов в организме. Если таких элементов слишком много, то они могут попасть в кровоток, а это считается симптомом заболевания или повреждения печени. Научное исследование показало, что при употреблении кофе снижается количество ферментов в печени.

Снижение риска развития цирроза печени. Согласно результатам исследования, кофе может уменьшить вероятность возникновения алкогольного цирроза и риск смерти от этой болезни. Уменьшение вероятности развития рака печени. Это утверждают представители Всемирной организации здравоохранения.