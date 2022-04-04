Как подорожают услуги стоматологов

В России не предвидится ощутимого роста цен на стоматологические услуги, так как большинство зарубежных фирм, которые поставляют оборудование и материалы для стоматологической отрасли, не прекратили сотрудничество с РФ, сообщает ИА DEITA.RU.

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Об этом заявил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич, его слова приводит telegram-канал "Объясняем РФ"

Эксперт ожидает, что в частных стоматологических клиниках вырастет не более чем на 10-15%, ценовая политика будет зависеть скорее от руководства учреждений, чем от внешних факторов.