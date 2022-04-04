Как подорожают услуги стоматологов

В России не предвидится ощутимого роста цен на стоматологические услуги, так как большинство зарубежных фирм, которые поставляют оборудование и материалы для стоматологической отрасли, не прекратили сотрудничество с РФ, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом заявил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич, его слова приводит telegram-канал "Объясняем РФ"
Эксперт ожидает, что в частных стоматологических клиниках вырастет не более чем на 10-15%, ценовая политика будет зависеть скорее от руководства учреждений, чем от внешних факторов.
Янушевич подчеркнул, что 80% используемых российскими стоматологами материалов — это импорт, но иностранные компании ограничений для России в этой отрасли не вводили. Часть материалов российские производители выпускают сами. Поэтому тем, что недавно проходил профилактический осмотр у стоматолога, срочно совершать новый визит не нужно — резкого повышения цен в этой отрасли не планируется, а в профилактических целях достаточно ходить на осмотр дважды в год.