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3 часа назад

Иммунолог объяснил как правильно принимать витамины

Lenta.ruиещё 5

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил россиянам необходимость принимать витамины. Его слова передает URA.RU.

Иммунолог объяснил как правильно принимать витамины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Болибок считает, что натуральные и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей, поскольку это помогает организму их лучше усваивать.

«Так устроены все пищеварительные системы — когда продукт переваривается, тогда он и усваивается. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено»,

— заявил специалист.

Он пояснил, что сейчас натуральные продукты не могут восполнить весь комплекс витаминов. Во-первых, в них гораздо меньше микроэлементов. Во-вторых, большинство ведет малоподвижный образ жизни, и это влияет на затраты калорий.

«Наши трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше, следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах»,

— заметил Болибок.

Также он уточнил, что некоторые элементы в настоящее время люди вообще не получают с пищей, поэтому восполнять рацион ими нужно в фармацевтической форме.

ЗОЖ,Владимир Болибок,
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