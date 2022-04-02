Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог назвала продукт для укрепления мужского здоровья

Мослентаиещё 3

Укреплению мужского здоровья и профилактике болезней головного мозга способствует свекла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Диетолог назвала продукт для укрепления мужского здоровья
Фото: PixabayPixabay

«Свеклу с древних времен считали натуральным афродизиаком для мужчин. Свекла — абсолютный чемпион среди овощей по содержанию нитратов. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который обладает сосудорасширяющим действием. Считается, что содержание именно этого вещества в организме увеличивают виагра и подобные ей лекарства», — объяснила специалист.

Она также отметила, что свекольный сок способствует нормализации давления и делает сосуды более эластичными, что снижает риск развития гипертонии и атеросклероза. Кроме того, эластичные сосуды за счет нитратов и антиоксидантов лучше и в большем количестве пропускают кровь, повышается выносливость при физической нагрузке, рассказала Денисова.

Ранее парфюмер, основатель бренда VN Perfumes и Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова назвала ароматы-афродизиаки.

Последние новости
ЗОЖ,Наталья Денисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители