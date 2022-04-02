Японский эксперт поделился формулой долголетия

В 70 лет наступает поворотный момент на пути старения человека. Об этом заявил японский эксперт Хидэки Вада. Однако, по его словам, придерживаясь определенного образа жизни, можно сохранить бодрость духа и после 80 лет. Материал эксперта опубликовало издание Toyo Keizai.

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В первую очередь, по словам Вада, человек в возрасте всегда должен поддерживать мотивацию к деятельности и двигательной функции, поскольку движение – это жизнь. Пожилые люди, которые не хотят выходить на улицу, общаться с людьми, сдают быстрее.А чтобы сохранить мотивацию, нужно употреблять мясо, утверждает эксперт долголетия.

Употребление этого белкового продукта помогает организму вырабатывать серотонин, который еще называют «гормоном счастья». Объясняется это просто: мясо содержит аминокислоту – триптофан, которая является строительным материалом для производства серотонина. Соответственно, чем больше человек употребляет мяса, тем лучше у него вырабатывается «гормон счастья», который повышает мотивацию, способствует активности и продлевает жизнь.

Вада отметил, что каждый пятый японец после 70 лет испытывает дефицит белка. Жители страны Восходящего солнца едят только 80 граммов мяса в день, то время американцы – 300 граммов. По словам эксперта, необязательно съедать столько же, но 80 граммов – недостаточно.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, почему пожилым людям не стоит отказываться от мяса. По ее словам, это может привести к белковой недостаточности. Она выражается в снижении регенерационных процессов, ухудшении функции печени и поджелудочной железы.