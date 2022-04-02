Названы эффективные способы борьбы с изжогой

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - заболевание, при котором содержимое желудка, в том числе, желудочный сок постоянно забрасывается обратно в пищевод. Люди страдающие ГЭРБ, обычно прибегают к помощи лекарств, хотя существует множество альтернативных методов. О самых эффективных из них рассказало издание Al Araby Al Jadeed.

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Симптомы ГЭРБ у многих людей активно ощущаются в ночное время. Стоит использовать высокую подушку. Это поможетуменьшить симптомы кислотного рефлюкса и улучшить качество сна.

Крайний приём пищи следует совершать за три часа до сна. Если вы засыпаете раньше, это осложняет пищеварение и усугубляет симптомы ГЭРБ.

Обычно кислотный рефлюкс после еды усиливается. Поэтому стоит избегать переедания. Специалисты рекомендуют разделить порцию на несколько частей и соблюдать паузы между их употреблением.

Избыточный вес также приводит к развитию изжоги. Уменьшение веса всего на 10% значительно уменьшит и симптомы ГЭРБ.