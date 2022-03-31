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1 час назад

Как потеря даже одного зуба может навредить здоровью

Русская ПланетаРусская Планета

Невылеченный кариес, травмы, патология десен и воспалительный процесс могут привести к потере зубов. При потере одного зуба человек особо не придает этому значение. Однако проблема кроется не только в эстетической составляющей, но и в риске возникновения заболеваний, рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.

Как потеря даже одного зуба может навредить здоровью
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По ее словам, удаление зуба ведет к наклону других зубов, вызывая искривление. Если в зубочелюстной системе происходит такое изменение, это может грозить нарушением в работе височно-челюстного сустава. Также может измениться прикус, влияя на черты лица, речь и пережевывание еды.

Специалист предупредила, что из-за потери зуба увеличивается риск возникновения проблем с шеей и позвоночником, передает «Доктор Питер».

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