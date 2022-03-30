Врач рассказал о влиянии недосыпа на лишний вес

Приводит ли недосып к гормональному сбою и почему недостаток сна зачастую сопряжен с повышением веса? Об этом Mir24.tv рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.
«Мы проводили исследование совместно с эндокринологическим центром, изучали у людей изменения гормонов при нарушениях сна, которые могли бы влиять на повышение массы тела. И мы не нашли серьезных нарушений в обмене веществ при нарушении сна. Но что мы обнаружили: люди, которые страдают ожирением, имеют психологические проблемы. И на фоне стресса эти психологические проблемы сочетаются с нарушениями сна. Получается взаимоотягощающая ситуация. Человек испытывает стресс, плохо спит и, чтобы понизить этот уровень стрессодоступности, начинает много есть – заедать стресс, как говорится. И именно этот фактор приводит к увеличению веса»,
– объясняет Полуэктов.
Таким образом к увеличению массы тела приводят не гормональные изменения на фоне нехватки сна, а повышение потребления калорий как реакция на стресс на фоне нарушения сна.