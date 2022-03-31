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2 часа назад

Какие продукты вредны для людей с болезнями желудка

Ferra.ruFerra.ruиещё 4

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты вредны при гастрите, а какие — полезны.

Какие продукты вредны для людей с болезнями желудка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист отметил, что жареная, солёная, острая, кислая пища может вызвать обострение гастрита из-за того, что вызывает раздражение желудка. Он предупредил, что травмирующие продукты вроде малины, могут спровоцировать обострение. К раздражителям относятся и капуста, помидоры, огурцы.

При гастрите лучше есть рис, каши и супы из него, молочные каши, овощи. В целом должна быть мягкая пища. Поэтому лучше, чтобы овощи были тушёными.

«Избыточно острая, солёная, жареная или травмирующая пища типа малины, у которой есть мелкие косточки, которые могут вызывать болезненность слизистой», — отметил Гинзбург.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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