Чем на самом деле опасен недостаток сна

Многим из нас трудно ложиться во время и соблюдать режим. Зачастую нехватку сна в рабочие дни мы пытаемся компенсировать чрезмерным сном в выходные. Но вместо бодрости мы получаем плохое самочувствие, и это далеко не единственный недостаток сна. "Рамблер" выяснил, почему на самом деле опасно мало спать.
Дефицит сна приводит к снижению памяти, ухудшению концентрации, ослаблению иммунитета, а также становится причиной вспыльчивости, раздражительности и переедания. Об этом подробнее рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, когда человек испытывает недостаток сна, то теряет энергию. Он уже не настолько активен и продуктивен в течение дня. Чтобы моментально восполнить энергию и не тратить время на несколько часов сна, необходимо плотно поесть углеводной пищи.
Пока человек спит, его иммунная система интенсивно работает. Например, производит цитокины – вещества, которые помогают организму противостоять бактериям и вирусам. Для продуцирования тестостерона организму требуется не меньше трех часов беспрерывного сна. Если человек спит менее шести частов в день, снижается его память и концентрация.
Во время сна организм проделывает работу по восстановлению, очищает клетки, выделяет определенные гормоны, которые в том числе регулируют чувство голода и сытости. А если человек не спит, организм испытывает стресс.
Если человек спит меньше 7 часов в сутки, уровень лептина в организме снижается, а концентрация другого гормона – грелина, стимулирующего аппетит, растет.
Сейчас конкурентами здорового сна стали сериалы и социальные сети, которые готовы красть наше время круглосуточно. Утром справиться с сонливостью обычно помогает кофе, только таким образом мы приносим себе куда больше вреда, чем пользы.