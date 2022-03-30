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2 часа назад

Названы витамины, которые нельзя принимать вместе

Letidor.ruLetidor.ru

Современный ритм жизни не всегда позволяет полноценно восполнять запасы витаминов и микроэлементов в организме. В таком случае на помощь приходят аптечные добавки, их производители обещают избавить организм от дефицита полезных веществ. Какие витамины нельзя принимать вместе, читайте в нашей новости.

Названы витамины, которые нельзя принимать вместе
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Всем известно, что бесконтрольный прием витаминных комплексом может существенно ухудшить здоровье, но иногда даже тщательно подобранные добавки не приносят пользу. Все дело в том, что при одновременном приеме, некоторые из них плохо усваиваются организмом. Например, не стоит сочетать магний с поливитаминами, а медь с цинком.

Если вы принимаете витамин С вместе с витамином В12, то первый может разрушить второй в вашем пищеварительном тракте. Он мешает усвоению витамина B12, и даже может вызвать ряд физических и психологических проблем,

- отмечает фармацевт Скотт МакДугал.

Бесполезной тратой денег эксперт назвал сочетание витаминов D, Е, и К. В этом случае витамин К не будет усваиваться. Если врач рекомендует пить витамины вместе, то лучше всего делать двухчасовой перерыв между их приемом, пишет Daily Express.

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